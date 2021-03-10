Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Merkez’de bulunan Sarıcapaşa Mahallesi’nde bulunan evinde yaşanan trajikomik olayı tespit eden Sezai Altan (49), “Bu mahallede çok ilginç olaylar oluyor. Komşularımın çoğu yok, evleri boş. Bu sebeple burası çok tenha durumda, bir hırsızlık olayı yaşadım dolayısıyla kameralar aldım, güvenlik sistemi kurdurdum. Bunlara bakarken şunu fark ettim. İhtiyaçlarını gidermek için sağa sola gittiklerini, yokladıklarını gördüm. Benim kapı girişim kör nokta olduğu için insanlar tarafından görünmeyen bir yer. Buraya ihtiyaçlarını gidermek için gelen çok insanla karşılaştım. Ve kameralar sayesinde bunları tespit ettim” dedi.

“Demir kapı yapmam çözüm değil, gene gelecekler”

Altan, “Şimdi bir kapı yaptırmaya karar verdim. Belediyeden yardım da istiyorum çünkü bu bölgede çalışan insanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunmadığı için umumi tuvalet dolayısıyla bu tarz yerler arayarak, işlerini gidermeye çalışıyorlar. Burada ufak tefek satıcılar var, ihtiyaçlarını gidermek için hiçbir yer yok" diye konuştu.

“Belediyenin portatif bir tuvalet koyması gerekiyor”

Altan, “Dolayısıyla belediyeden ricam, benim demir kapı yapmam ile bir sonuç elde edilmeyecek. Gene gelecekler. Belediyenin buraya portatif bir tuvalet yapması gerekiyor. O tuvaleti yaptığı takdirde bütün olay ortadan kalkacak. Benim gibi bu durumu yaşayan başka insanlar da var ortaya koyamıyorlar” dedi.

“Merdivenlerimi kullanıyorlar”

Altan, “Yaşlı kadınlar geliyor, erkekler de geliyor. Arka araziye erkekler girip çok rahat yapabiliyorlar, çünkü onların çekindiği bir şey. Kadınların çekindiği görünmemek, kör nokta, görünmeyen bir nokta ama merdivenlerimi kullanıyorlar. İsteseler kapımı açarım. Türk Ceza Kanunu’nun 181. Maddesine göre bu yaptıkları suç” dedi.

“Kedi köpek zannettim insan çıktı”

Altan, “Sanırım bu durum birkaç yıldır devam ediyor. Yağmur olmayan günlerde ıslaklıklar görüyordum. Tabi köpekler de bu mahalleye çok girip çıkıyor ben kedi köpek zannettim tabi kameralar takıldıktan sonra tespit ettim insan çıktı” diye konuştu.