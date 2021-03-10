Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Antalya'nın Serik ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi'nde ailesi serada çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Melek El Ubeyd, bahçede kurulu salıncakta sallanırken bir anda ip boynuna dolandı. Durumu fark eden ailesi, kendi imkanlarıyla küçük kızı Serik Devlet Hastanesine getirdi. Küçük kız burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük Melek'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün Melek El Ubeyd’in cenazesini almaya ise babası Cemal Nasir El Ubeyt ve yakınları geldi. Son derece üzgün olduğu görülen acılı baba, çocuğunun cansız bedenini cenaze aracına taşırken yakınları tarafından teskin edildi. Minik Melek’in cenazesi Serik ilçesinde defnedildi.

Öte yandan, talihsiz çocuğun salıncakta sallandığı sırada boğazına daha önceden unutulmuş bir başka ipin dolandığı tespit edildi. Şüpheli bulunan küçük kızın ölümüyle ilgili savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.