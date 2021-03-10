Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda 68 ayrı hırsızlık olmak üzere toplam 73 asayiş kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.P., 3’ü hırsızlık olmak üzere toplamda çeşitli suçtan 9 kaydı bulunan İ.S., hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.O. isimli şahıslar dün yakalandı.

Geçen günlerde Yuva Mahallesi'nde bir ikametten 40 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen G.K., D.S ve L.S. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarına devam eden ekipler, Ankara’da çeşitli hırsızlık olaylarına karışan ve araması bulunan E.G., hakkında ’nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. ve hakkında 103’ü hırsızlık olmak üzere toplamda 111 suç kaydı bulunan E.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 9 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu şahıslardan D.P., E.G., İ.C. ve E.Ö. tutuklanırken D.S. hakkında ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol kararı verildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.