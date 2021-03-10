Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Silifke Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar, aralarında şehit mezarlarının da bulunduğu bazı mezar taşlarının sprey ile boyandığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede içerisinde sprey bulunan çanta ile birlikte bir şüpheliyi gözaltına aldı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin akli dengesinin bozuk olduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.