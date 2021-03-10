Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin Keskin (56) isimli bir vatandaş, Yalova'ya gitmek üzere Eskihisar'dan feribota binerek denize açıldı. Feribotun üzerinde dengesini kaybeden Keskin, denize düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kılavuz tekne sevk edildi. Şahıs, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, uzun süre denizde kalan ve nabzı oldukça yavaş atan Keskin'i hayatta tutabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Ambulansa alınan şahıs, daha sonra tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran Keskin, hastanede yapılan müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürüldü. Şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.