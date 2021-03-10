Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli'de Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak, dualar etti namaz kıldı. Hızırbey Camisi`nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı. Kur'an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak camide namaz kıldı, dualar etti.



Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolasıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi. Miraç Kandili münasebetiyle Ulu Cami'de bir program düzenlendi. Cemaatin maske ve sosyal mesafeye riayet ettiği camide, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Cami imam hatibi, Miraç Kandili`nin öneminden bahsetti. Cami cemaati ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığın bitmesi için dualar etti.



Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazıyla merkez Çağlayan Camisi`ne gelmeye başlayan vatandaşlar, Kur`an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi. Kasidelerin de okunduğu gecede, camiyi dolduran cemaate, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından vaaz verildi. Program, eda edilen namazların ve hayırsever vatandaşların ikramıyla sona erdi. Öte yandan Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.



Elazığ`da Miraç Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri dolduran vatandaşlar, mübarek gecede ellerini semaya açıp dua etti. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ`da da Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini eda etti. Kur`an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler olunup, salavatlar getirildi. Geçtiğimiz günlerde Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ında aralarında olduğu askerler de dualarla yad edildi. Dua edilirken bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Torunuyla namaz kılmaya geldiğini belirten Cihan Sertkaya, "Allah, her zaman bugünleri nasip etsin. Memleketimizde ise büyük felaketler olduğundan dolayı Allah yardımcımız olsun. Şehitlerimize de Allah rahmet etsin, kalanları da bağışlasın” dedi. Camiler çok sevdiğini dile getiren küçük Emir'de herkese dua etti.