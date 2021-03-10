Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle 215 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Kilitli kapıyı kırarak açan itfaiye ekipleri yangına bahçeden de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar oluştu. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlatılırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.