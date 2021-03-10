Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında su alan lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bodrum açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
10.03.2021 - 22:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Etiketler : bodrum,
773719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773719.aspx
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