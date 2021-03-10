Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında su alan lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.