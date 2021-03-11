Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akşehir ilçesine bağlı Gölçayır mahallesinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen R.A'nın (63) ev ve eklentilerinde, mahkeme kararı ile arama yaptı. Yapılan aramada, 25 litre kullanıma hazır alkol, 40 litre kadar mayalanmış şarap, 50 litre incir mayası, 80 kilogram kuru incir ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirdi. Malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Jandarma'dan sahte alkol üretimine suçüstü
11.03.2021 - 00:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 00:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte alkol ürettiği iddia edilen bir kişi, 25 litre kullanıma hazır alkol ve alkol damıtma düzeneği ile birlikte yakalandı.
Etiketler : Konya,
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