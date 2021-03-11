Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akşehir ilçesine bağlı Gölçayır mahallesinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen R.A'nın (63) ev ve eklentilerinde, mahkeme kararı ile arama yaptı. Yapılan aramada, 25 litre kullanıma hazır alkol, 40 litre kadar mayalanmış şarap, 50 litre incir mayası, 80 kilogram kuru incir ve 1 adet alkol damıtma düzeneği ele geçirdi. Malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.