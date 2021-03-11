Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı sürekli terörle anılan Eruh'a bu defa yardım operasyonu düzenleyen Mehmetçik, Yokuşlu köyünde yaşayan miniklere 150 çift ayakkabı dağıttı. Çocukların durumunu sosyal medya üzerinden askerimize duyuran Kadir Özdemir, “Hediyeyi aldıklarında yüzlerindeki o mutluluk dünyalara bedel. Bunun tarifi yok” dedi.

Erzurum'da ise minik eller üşümesin diye yola çıkan Macera Off-Road ekibinin üyeleri, 2 bin 800 rakımdaki köye yoğun kar ve tipi altında sırtlarında çuval çuval kıyafet ve bot yardımı götürdü. Kar ve tipi sebebiyle yolda trafik kazası geçiren ekip yaşanan sıkıntılara rağmen karlı dağları aşıp çocukları yeni bot ve kıyafetlerine kavuşturdu. Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesi’ndeki ilkokul öğrencileri kara lastikleri çıkarıp botları giymenin mutluluğunu yaşadı.

Yardımseverler kıyafet ve botları dağıttıktan sonra miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.