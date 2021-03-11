Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük yaşta yetiştirme yurduna bırakılan Okur kardeşler, Sakarya ve Giresun Çocuk Evleri Sitesi'nde birlikte büyüdü. Aile sevgisi ve sıcaklığını birbirlerinde bulan kız kardeşler, bir an olsun ayrılmadı. Kardeşlerden 20 yaşındaki Nuray Okur, spor lisesinden mezun olduktan sonra Manavgat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne memure olarak tayin edildi. Memuriyete başlayıp yurttan ayrıldıktan sonra “ailem” dediği kardeşini de yanına almak için harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne

başvuran abla, kardeşinin koruyucu ailesi oldu. On beş yıl yetiştirme yurdunda kaldığını ve bu süreçte kardeşinin sevgisinin kendisini hayata bağladığını anlatan Nuray Okur, “Memure olunca onun boşluğunu çok hissettim. Bundan sonra yine birlikte olacağız. Çok mutluyum. Kardeşime örnek olmak için çaba gösteriyorum. Devletimize de teşekkür ediyorum. Bizi hiç ayırmadı” diye konuştu.

Nurcan Okur ise “O benim sadece ablam değil aynı zamanda annem. Ben de onun gibi olacağım. En büyük hayalim kimsesiz çocuklara öğretmenlik yapmak” ifadelerini kullandı