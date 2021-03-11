Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Bitlis, Muş, Hakkâri ve Van'ın kuzeyinde zaman zaman yoğun olacağı beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 10, Muş’ta 8, Bitlis ve Hakkâri’de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların Hakkari, Muş ve Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm/21-50 kg/m), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden yerel olarak fırtına (50-74 km/sa), yükseklerde kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde ve hamleli esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.