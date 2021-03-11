Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de ikamet eden sanığın, YouTube üzerinden çeşitli videolar yayınlayıp ailesinin geçimini sağladığı anlatıldı.

Sanık Fariz Bakhshaliyev'in arkadaşıyla birlikte toplumun ilgisini çekecek nitelikte videolar düzenleyerek bunları Youtube kanallarında yayınladıkları belirtilen iddianamede, sanığın suç tarihi olan 15 Aralık 2020’de müştekiler Semra K. ve Sami K’nin çocuğu M.B.K. ile arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ifade edildi.

Müştekilerin esnaf olduğu, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları ve olaya konu olan videodaki gibi mağdurun sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı aktarılan iddianamede, mağdurun mendil ya da su satarak ailesinin geçimini sağlamadığına yer verildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen çocuğun annesi Semra K, yanına gelen sanığın oğlunu sokakta su ve mendil satarak mağdurun çocuk kimliği altında kullanılacağını bilmediğini söyledi.

Oğlunun sosyal medya videolarını çok izlemesi ve buradaki videolarda oynamak istediğini bilmesinden dolayı iyi niyetli bir şekilde oğlunun video çekimine izin verdiğini anlatan anne Semra K., daha sonra yayınlanan videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü belirtti.

Semra K, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, aile olarak da rencide olduklarını anlattı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fariz Bakhshaliyev'in sokakta yaşayan, mendil ve su satarak ailesinin geçimini sağlayan çocuklarla ilgili çok kez video çektiğini belirterek, bu videoların sosyal medyada yayınlandığını, bu şekilde çocuklar için farkındalık oluşturma amacıyla hareket edip suç kastının olmadığını savundu.

Sanığın toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle toplumsal infial oluşturma kastıyla hareket ettiği belirtilen iddianamede, videoda aşağılayıcı söylemlere yer veren sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu öne sürüldü.

İddianamede, sanık Fariz Bakhshaliyev'in "basın ve yayın yoluyla halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanı Fariz Bakhshaliyev, iddianamenin kabul edildiği Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.