Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.C. (55) yönetimindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, Büyükköy-Naldöken yol ayrımında M.D'nin (19) kullandığı 15 SD 446 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonetteki M.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralılardan G.C, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.