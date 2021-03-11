Nevşehir’de bu akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakmasının ardından kent beyaza büründü. Akşam başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen kentte parklarda kartpostallık görüntüler oluştururken kar yağışının sabah kadar devam etmesi bekleniyor.
Nevşehir beyaza büründü
11.03.2021 - 23:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de akşam saatlerinde yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Etiketler : kar,nevşehir,
773957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773957.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER