Sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen otomobil, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Atar'ın tedavisi sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
11.03.2021 - 23:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil çarptığı din görevlisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Etiketler : samsun,kaza,haberler,
773961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773961.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER