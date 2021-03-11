Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen otomobil, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Atar'ın tedavisi sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.