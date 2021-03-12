Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi Furkan Efe Öztaş, mutfakta yemek yaparken bir anda davlumbaz alev aldı. Yanmaya başlayan davlumbazı söndürmeye çalışan Öztaş başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Furkan Efe Öztaş, annesi Ruhiye Öztaş ile birlikte görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.