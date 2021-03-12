Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal eski Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı olan Boras isimli gemi, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle yan yattı. Uzun süredir rıhtıma bağlı olan gemiden herhangi bir yakıt sızıntısı ya da çevreyi kirletecek bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. 1984 yılı yapımı 103 metrelik geminin devam etmekte olan hukuki şartlar sebebiyle yerinden hareket ettirilemediği belirtildi. Karaya yakın olarak yan yatan gemiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise geminin gizemli olduğunu düşünüyor. Baros isimli geminin hukuki şartları sonuçlandırıldıktan sonra hurdaya satışı yapılacağı öğrenildi. Öte yandan yan yatan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.