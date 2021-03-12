Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay Samsun'da yaşanmıştı. Boşandığı eski eşi İbrahim Z. tarafından çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp edilen E.M., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Olaydan sonra özel bir hastaneye, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, 5 gün boyunca tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan kadın, taburcu oldu.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun’da Türkiye’yi ayağa kaldıran olay! O vahşi tutuklandı Samsun’da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tekmeler atarak hastanelik eden cani, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet mağduru kadın ile 5 yaşındaki çocuğu koruma altına alındı.