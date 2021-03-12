Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Cizre-Şırnak karayolu Bozalan TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’tan Cizre’ye bebek hasta taşıyan 73 EC 602 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cizre girişinde yan yattı. Devrilen ambulansta bulunan bebek hasta, yakını, sağlık çalışanları ve şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yol güvenliğini sağlamasının ardından hasta bebek ve yakını olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Cizre Devlet Hastanesine nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.