Palu ailesi davasında düğüm çözülüyor! Melike hakkında flaş ifade
12.03.2021 - 15:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael’in yargılanmasında ikinci dava görüldü. 25 Haziran 2021 tarihine ertelenen davada duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Ayşe Palu, “Tuncer Ustael şifa bulmamız için kendi dahil hepimize ispirto içirdi. Melike’nin yanına gittiğimde ağzından köpük geliyordu. Öldüğünü anladık ve annem Melike’yi yıkadı sonra evin biraz uzağında ağacın altını kazdı Tuncer ve içine koydu” dedi.
Etiketler : palu ailesi,melike,
774101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774101.aspx
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