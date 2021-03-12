Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.
Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.
Batman'ın Sason ilçesinde önceki gün Eşref Y. idaresindeki öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı. Servis şoförü Eşref Y, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı.
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı
12.03.2021 - 16:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı.
Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.
Etiketler : batman,sason,kaza,
774110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774110.aspx
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