Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkes dilinin daha çok yaygınlaştırılması için Çerkes TV açılması talebinde bulunduklarını kaydeden Akgül, şunları kaydetti:

"Kimliğimizi ve dilimizi koruma taleplerimizin, bir buçuk asırdır Türkiye'de birlikte yaşadığımız diğer kimliklere mensup dost ve komşularımız tarafından da büyük bir içtenlikle desteklenmesinden de özellikle mutluluk duyuyoruz. Küçük bir azınlığın zaman zaman sergilediği ve bilgisizliklerinden kaynaklandığına inandığımız nefret söylemine varan söylemleri ise demokrat ve vicdanlı çoğunluğun desteği karşısında göz ardı ediyoruz. Ülkemizin demokratikleşmesi her kimlikten ve kesimden insanımızın lehinedir ve kamu yararınadır. Toplumsal barışı ve huzuru güçlendirecek olan yol da budur. Allah'ın bize bir emaneti ve ülkemizin de kültürel bir zenginliği olan Çerkes Dilini nice yıllara tüm dünya halkları ile dayanışma içerisinde taşıyacağımıza inancı ile Çerkes (Adige) Dil Bayramı'nı kutluyorum."