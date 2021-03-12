Güler Dalkılıç, Mehmetçik için kendi elleriyle 76 adet çorap ördü. Dalkılıç çorapları, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Yürek ısıtan hediyeler zorlu şartlarda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Ağrı İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.
Yürek ısıtan hediye: Doğu'da görev yapan Mehmetçiğe elleriyle çorap ördü
12.03.2021 - 19:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Güler Dalkılıç’ın kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorap Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.
Etiketler : doğu,asker,çorap,örgü,mehmetçik,
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