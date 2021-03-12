Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güler Dalkılıç, Mehmetçik için kendi elleriyle 76 adet çorap ördü. Dalkılıç çorapları, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Yürek ısıtan hediyeler zorlu şartlarda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Ağrı İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.