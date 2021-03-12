Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yeni Foça yolunda bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, haddehane bölümünde istif bağı kopan demirler ipinden boşalarak orada bulunan 44 yaşındaki işçi Hamit Yargı’nın üzerine devrildi. Devrilen demirin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.