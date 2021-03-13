Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme mezunu Aslı Aksoy'un hayatı bir gıda firmasında pazarlama müdiresi olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla değişti.

Muğla'ya 15 yıllık iş kariyerini bırakıp dönen Aksoy, Ula ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde 2,5 dönüm arazi kiraladı. Burada 3 köylü kadınla kuşkonmaz üretimine başlayan Aksoy, şimdi 40 dönüme ulaşan arazisinde 10 ton ürün elde ediyor ve istihdam ettiği kadın sayısını da 15'e çıkardı.

Aksoy'un ismi, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" sloganı ile yürütülen proje için önerildi. Aslı Aksoy, 21 ilham veren kadın çiftçi arasında yer alarak başarı hikayesiyle örnek gösterildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildi.

Hedeflerini anlatan Aslı Aksoy "Şu an itibarıyla ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Fakat en büyük tüketici Avrupa. Onlara da taze kuşkonmazı ulaştıracağız. Küçük gönderilerle deneme sevkiyatlarımıza başladık. Tüm tarlalarımızın verime geleceği 2022 yılında ihracatımızı artıracağız. Layık görüldüğüm ödülü de tüm kadınlar adına aldım" dedi.