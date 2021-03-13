Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre sonra oltaya takılmış elektrikli vatoz balığına rastladı. Misinayı keserek balığı kurtardı. Balık ise Gökoğlu’nu çarptı. Canını zor kurtaran Gökoğlu, bu anları ise su altı kamerasıyla kaydetti. O anları anlatan Gökoğlu, şunları dedi: Kurşun, kayalıkların arasına sıkışmıştı. Balık, tutsak bir şekilde duruyordu. Oltanın midesinde olduğunu gördük. Ağız bölgesinde olsa elimle çıkarırdım. Bıçakla kestim. Tam ayrılacakken bize özgürlüğünün karşılığında elektrik şoku verdi. Teşekkürünü bu şekilde etti. Hatta kurtardıktan sonra üstümüze de saldırırcasına geldi. O şoku yedikten sonra ister istemez ikincisinden kaçtım. Ne mutlu bize ki, bir canlıyı tabiatına kavuşturduk.