Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 23.45 sıralarında İnkılap Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Yıldırım Caddesi üzerinde ilerlerken Zübeyde Hanım Sokak’tan çıkan araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlar savrularak park halindeki araçlara çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oluşan kaza sonucu ise 4 araçta hasar meydana geldi.