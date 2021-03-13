Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde yabani hayvan kaçakçılarına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bir eve müşterek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, yasa dışı yollardan temin edilen bir adet Corn snake (Mısır yılanı) ve bir adet Brachypelma vagans (tarantula) türlerine ait egzotik canlılar ele geçirildi. Ev sahibine 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) hükümlerine muhalefeti nedeniyle 17 bin 384 TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı yollardan temin edilen canlılara da Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Müdürlüğü tarafından el konuldu.