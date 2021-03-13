Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Mahmut Kattab, ara sokaktan yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 3 kişi sigara isteme bahanesiyle yolunu kesti. Şahıslara sigara vermeye çalıştığı sırada Kattab’ın kolunu tutan şüpheliler, daha sonra bıçakla şahsı bacağından yaralayıp cebinden paraları alarak kaçmaya başladı. Kanlar içinde bir süre gaspçıların peşinden giden Suriyeli şahıs, bir anda olduğu yere oturup yardım bekledi. Yaralı gence bölgede bulunan vatandaşlar yardım ederken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.