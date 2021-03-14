Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yeşil reçeteli 450 hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.