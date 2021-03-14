Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve uzaktan eğitimlerin etkisiyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde geçiren çocuklar, kademeli normalleşme adımlarıyla müzik kursları gibi sosyal aktivitelere yöneldi.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan birçok önlemin sosyal hayata çeşitli etkileri oldu.

Özellikle yüz yüze eğitimlerin çevrim içi olarak yapılması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle 20 yaş altındaki gençlerin yaklaşık bir yıldır zamanlarının çoğunu evlerinde geçirmeleri, salgının en önemli sonuçlarından birini oluşturdu.

Kısıtlamaların gevşetildiği kademeli normalleşme adımlarıyla çocuklar da sanat ve spor kurslarına yöneldi.

Veliler çocuklarının asosyalleşmesinden şikayetçi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Lider Sanat Akademisi Kurucusu ve Müzik Öğretmeni Yunus Emre Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerin çocukları bilgisayardan, tabletten, televizyondan uzak tutmaya çalıştığını ancak canlı eğitimlerden dolayı bunu başaramadıklarını söyledi.

Coşgun, salgın döneminin veliler ve çocuklar için zor geçtiğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır evlerine olan çocukların ailelerinden aldığımız dönüşler bizleri de fazlasıyla üzdü. Veliler bizlere, çocukların bu dönemde psikolojik olarak yıprandıklarını, asosyalleştiklerini ve bilgisayar-tablet ile çok zaman geçirdiklerini söylediler ve kendilerinin çocuklarına sosyalleşme anlamında yetemediklerini ilettiler." dedi.

Sosyal faaliyette bulunan kurs merkezlerinin çocukların teknolojik cihazlardan uzak durmalarına katkı sağladığını dile getiren Coşgun, böyle merkezlerin çocukların zihinsel ve ruhsal anlamda gelişimlerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Coşgun, çocuklara sağladığı katkılardan dolayı velilerin sanat merkezlerine gösterdiği ilginin arttığını bildirdi.

"Her yaşta müzik eğitimi alınabilir"

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birçok sanat merkezinde neredeyse her ailenin bütçesine uygun fiyatlarla eğitim verildiğine dikkati çeken Coşgun, ortalama kurs fiyatlarının aylık 300-500 lira olduğunu kaydetti.

Son dönemde velilerin bilinçlenmesi ve çocukların zeka gelişimine olumlu katkısından dolayı piyano derslerinin daha çok talep edildiğini anlatan Coşgun, piyano eğitimlerine 4-4,5 yaşlarında başlanabileceğini söyledi.

Coşgun, müzik kurslarına erken yaşta başlamanın bir avantaj olduğun ifade ederek, "Ancak her yaşta müzik eğitimi alınabilir. 40-50 yaşında da talep eden oluyor. Çocuklarını getirirken kendileri de kursa yazılan velilerimiz var. Her insanın da bir yeteneği vardır, insanlar kaç yaşında olursa olsun ön yargılı olmamalı." diye konuştu.

Spor alanında jimnastik gibi bazı branşların ileri yaşlarda yapılamayacağını vurgulayan Coşgun, yüzme gibi bazı branşların ise 30 yaşından sonra bile öğrenilebileceğini belirtti.