Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.