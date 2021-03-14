Kilis’te konuşulu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor. 1’inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı 2 ile 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk alanında Suriye’den Türkiye’ye geçerken yakalanan düzeniz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi tarafından sınır dışı ediliyor. Son olarak, 4 kişilik bir gurup sınır devrileri tarafından yakalandı. Türkiye- Suriye sınır hattında son teknolojik imkanların kullanıldığı yasa dışı geçişleri, izin verilmediği öğrenildi.
Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor
14.03.2021 - 12:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı ediliyor.
Etiketler : Hudut Kartalları,suriye sınırı,kilis,
774511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774511.aspx
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