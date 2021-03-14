Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında 13 Mart 2021 tarihinde 5 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.
Tunceli’de 5 sığınak imha edildi
14.03.2021 - 14:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 5 sığınak imha edilirken, sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,sığınak,
774545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774545.aspx
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