Hasköy Mahallesi'nde Barış K. (22) bir evin bahçesinde motorlu testereyle odun kestiği sırada boynundan yaralandı. 112 Acil Servis ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Barış K'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Motorlu testereyle odun yerine boğazını kesti, öldü
14.03.2021 - 18:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Canik ilçesinde motorlu testere ile odun kestiği sırada yaralanan genç kaldırıldığı hastanede can verdi.
Etiketler : canik,odun,motorlu testere,kaza,
774602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774602.aspx
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