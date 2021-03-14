Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasköy Mahallesi'nde Barış K. (22) bir evin bahçesinde motorlu testereyle odun kestiği sırada boynundan yaralandı. 112 Acil Servis ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Barış K'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.