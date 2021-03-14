Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan S.G.G, 112 Acil Servis telefonu arayarak rahatsız olduğunu söyledi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu anlaşılan şahıs, kendisine yardıma gelen sağlıkçılara saldırdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan ikisi kadın üç sağlık çalışanının da ifadelerine başvuruldu. Bu arada, S.G.G'ye yasak olmasına rağmen sokağa çıktığı ve maske takmadığı için ceza kesildi. Öte yandan olayın, pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı'nda gerçekleşmesi ise tepkilere yol açtı.

Doktor raporunun ardından emniyete getirilen şahsın, işlemleri sürüyor.