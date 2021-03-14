Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen, "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma Suçu"ndan 23 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası ile aranmakta olan şahsın Alaçatıport bölgesinde inşaatlarda saklandığı bilgisini aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, R.T.'yi bugün saat 11.00 sıralarında yaptığı operasyonla yakaladı. Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen R.T., tutuklanarak, Şakran Cezaevi'ne gönderildi.