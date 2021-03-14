Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında camlara siyah perde çekerek okey oynandığı ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine hareke geçen ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey oynayan 13 kişiye ceza kesti.

Kişilere oyun oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 900'şar TL ceza uygulandı.