Buharkent’te vaka sayılarındaki artışı engellemek amacıyla Savcılı ve Kızıldere ilkokulları ikinci bir karar kadar tatil edildi. Buharkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Olası vaka artışının önüne geçmek amacıyla ikinci bir karar alınıncaya kadar Kızıldere ve Savcılı ilkokullarımız tatil edilmiştir” denildi.
Aydın’da iki okulda eğitime ara verildi
14.03.2021 - 20:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Buharkent ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iki okulda eğitim öğretime ikinci bir karara kadar ara verildi.
Etiketler : Aydın,
774623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774623.aspx
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