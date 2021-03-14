Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buharkent’te vaka sayılarındaki artışı engellemek amacıyla Savcılı ve Kızıldere ilkokulları ikinci bir karar kadar tatil edildi. Buharkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Olası vaka artışının önüne geçmek amacıyla ikinci bir karar alınıncaya kadar Kızıldere ve Savcılı ilkokullarımız tatil edilmiştir” denildi.