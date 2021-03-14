Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçköprü köyünde bir evde beraber yaşayan Nur Muhammed ile Ali Muhammedi arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali Muhammedi, Nur Muhammed'i falçatayla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nur Muhammed'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Nur Muhammed'in cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya tanıklık ettiği öğrenilen maktulün kardeşi ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayın ardından maktulün kardeşi ve zanlı ile birlikte aynı evde yaşadıkları ve iş yerinde birlikte çalıştıkları öğrenilen 7 kişi gözaltına alındı.