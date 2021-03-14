Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darp edildi. Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U’yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını seyreden baba gördükleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine gitti. Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.