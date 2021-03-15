Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan kent merkezinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobil polis tarafından Ordu Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Araçta bulunan bir şahsın aşırı alkollü olduğu görülürken toplamda üçünün de sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetlerinin olmadığı anlaşıldı.

Yapılan sorgunun ardından ehliyetsiz sürücüye hem trafik yönünden hem de diğer 2 arkadaşıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı.

Otomobil çekiciyle parka çekildi.