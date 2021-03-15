Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Birçok marka fuara katılamadan, tanıtım yapamadan işlerini büyüttü. Adana'da işe e-Ticaret’le başlayan Türk şirketi, hakiki deriye özgün tasarımlar yaparak 250 ülkeye satışa başladı. Uluslararası olması sebebiyle 'Watch of Royal' markasıyla tasarım ve satış yapan şirketin kurucusu Tolga Sakın, çanta, cüzdan, saat, gözlük ve takılara özel tasarım yaptıklarını, Türk malı işaretiyle satışlarını büyüttüklerini söyledi. Sakın, ürünlere talebe göre özel işaret ve isimler de eklediklerini söledi.