Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziler Caddesi'nde denetim yaptı. Ekipler, A.Ş. (19) ile B.H.H'ye (28), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygularken, A.Ş'nin elindeki poşeti inceledi. Polis ekipleri, poşetten bulunan ekmeği incelerken gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu buldu.



Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.