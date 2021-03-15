Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl'de gün boyunca güneşli bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde güneşin batımı izleyenleri mest etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Bulutların ardından batan güneş seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, muhteşem manzarayı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.