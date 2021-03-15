Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ziyareti sırasında barakada yaşadığı fark edilen Hanife Gür'ün (79) durumu Emet Kaymakamlığına iletildi. Emet Kaymakamlığı koordinesinde Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, köy halkı ve hayırseverlerin yardımı ile Hanife Gür’e 2 oda, mutfak ve banyodan oluşan 21 metrekarelik prefabrik ev ile yeni eşyalar satın alındı.

55 yıl önce Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki evine gelin olarak geldiğini belirten Hanife Gür, ”Maddi imkanlarımız yetersiz olduğu için başka eve yerleşemedik. 2017 yılında kocam kansere yakalandı. Tüm imkanlarımızı onun tedavisi için kullandık. 38 yaşında bir oğlum var. Tavşanlı'da bir lokantada çalışıyor. Şu an ise salgın nedeniyle lokanta tam açılamadığından işsiz kaldı. Eşimi kaybettim. Bu evde tek başıma yaşamımı sürdürüyorum“ dedi.

Hanife Gür, yardımseverler ile Jandarma Komutanlığı ve Emet Kaymakamlığına teşekkür etti.