Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Kınık ilçesi arasında bulunan Avdan Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah İçke idaresindeki otomobil, Mustafa E. yönetimindeki kamyonun altına girdi. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sürücüsü İçke ile yanındaki Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in öldüğü, Uğur K'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Araca sıkışan cesetler ve yaralı şahıs itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırılırken yaralı şahıs tedavi altına alındı. Kamyon şoförü Mustafa E. ise gözaltına alındı.