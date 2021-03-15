Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, 92 önce yeni tip koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Akay, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nesrin Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nesrin Akay'ın cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronaya yenik düştü
15.03.2021 - 22:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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774877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774877.aspx
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