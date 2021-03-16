Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede 4 kişi ölü bulundu.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin ev tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.
Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
16.03.2021 - 00:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da bir evde 4 kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede 4 kişi ölü bulundu.
Etiketler : Antalya,
774889 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774889.aspx
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